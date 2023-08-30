طقس مطروح اليوم.. درجة الحرارة العظمى 32 مئوية وأجواء لطيفة على الشواطئ

مطروح - حسن مشالي

تشهد محافظة مطروح ومناطق الساحل الشمالي، اليوم الأربعاء، أجواء لطيفة، مع استمرار الطقس المعتدل على المناطق الساحلية والشواطئ، وتسجل درجات الحرارة الصغرى 24 درجة والعظمى 32 درجة مئوية، مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة فى الجو، فى حين تساهم الأجواء الشاطئية ونسمات الهواء فى تخفيف الإحساس بالحرارة.

ويكون الطقس معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء، بينما يزيد الشعور أكثر بالطقس الحار الرطب نهاراً، على المناطق الصحراوية والبعيدة عن الشريط الساحلى، مع الشعور باعتدال الطقس على شواطئ البحر، خاصة مع أجواء المصيف الرائعة والمناظر الطبيعية الخلابة.

ويقبل المواطنون الفترة الحالية، بأعداد كبيرة من المحافظات المختلفة، هرباً من الحر والاستمتاع بالأجواء اللطيفة على الشواطئ، وقضاء إجازة المصيف فى أجواء ممتعة وممارسة السباحة واللعب فى المياة وعلى الرمال والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، على شواطئ مطروح والساحل الشمالى.

ويتوافد المصطافون على مختلف الشواطئ وكورنيش البحر، للإستمتاع بأجواء المصيف والطبيعة الخلابة للشواطئ البكر، ذات المياه النقية والرمال البيضاء الناعمة، فى ظل ارتفاع الحرارة على مختلف أنحاء مصر، تواجد أعداد من المواطنين، من خارج المحافظة ومن السياح العرب والأجانب، فى ظل أجواء مميزة والاستمتاع بذروة موسم الصيف السياحي.

وتتنافس شواطئ مطروح، في جذب المصطافين، لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك في الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، واعتدال الطقس والهدوء، الذى يجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذي يتجاوز عددهم 6 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.