طرق استخراج بدل تالف رخصة القيادة دون الذهاب لوحدات التراخيص

كتب عبد الرحمن سيد

​​حددت بوابة مرور مصر الإلكترونية مجموعة من الإجراءات التي يمكن من خلالها ​​​​استخراج بدل تالف رخصة المركبة بدون الذهاب إلى وحدات التراخيص، ويجب الانتباه لشروط لاستخراج بدل تالف رخص السيارات، ومنها:

- الدخول على بوابة المرور من خلال الرابط التالى https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx

- أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريحا .

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.

- وجود شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات".

- المستندات المطلوبة ومنها صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع​ على الأصل .​

- تقديم الرخصة التالفة.