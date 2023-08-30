طرق استخراج بدل تالف رخصة القيادة دون الذهاب لوحدات التراخيص

حددت بوابة مرور مصر الإلكترونية مجموعة من الإجراءات التي يمكن من خلالها استخراج بدل تالف رخصة المركبة بدون الذهاب إلى وحدات التراخيص، ويجب الانتباه لشروط لاستخراج بدل تالف رخص السيارات، ومنها:
- الدخول على بوابة المرور من خلال الرابط التالى https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx
- أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريحا .
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.
- وجود شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات".
- المستندات المطلوبة ومنها صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل .
- تقديم الرخصة التالفة.
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