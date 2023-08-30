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طرق استخراج بدل تالف رخصة القيادة دون الذهاب لوحدات التراخيص

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 02:30 ص
طرق استخراج بدل تالف رخصة القيادة دون الذهاب لوحدات التراخيص حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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​​حددت بوابة مرور مصر الإلكترونية مجموعة من الإجراءات التي يمكن من خلالها ​​​​استخراج بدل تالف رخصة المركبة بدون الذهاب إلى وحدات التراخيص، ويجب الانتباه لشروط لاستخراج بدل تالف رخص السيارات، ومنها:

- الدخول على بوابة المرور من خلال الرابط التالى https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx

- أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريحا .

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.

- وجود شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات".

- المستندات المطلوبة ومنها صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع​ على الأصل .​

- تقديم الرخصة التالفة.


ادارة المرور

اخبار الحوادث

وحدات التراخيص

بدل تالف الرخص

بوابة مرور مصر الالكترونية

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