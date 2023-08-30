صحف: غضب وفوضى فى لندن بسبب رسوم سياسة "خفض الانبعاثات" على السيارات

كتبت رباب فتحى

حث وزير النقل البريطانى، مارك هاربر عمدة لندن، صادق خان على تقديم فترة سماح لتطبيق سياسة "ULEZ" التي تنص على أن تكون العاصمة البريطانية منخفضة الانبعاثات للغاية، قائلا إنه "ليس من المعقول" فرض غرامات على السائقين الذين انتهكوا القواعد الجديدة أمس، عندما توقف الموقع الإلكترونى الذى يمكن من خلاله للسائقين التحقق مما إذا كانت سيارتهم متوافقة مع نسبة خفض الانبعاثات.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن الثلاثاء تم توسيع سياسة Ulez المكروهة جدًا لتشمل جميع أحياء لندن البالغ عددها 32 منطقة، حيث يضطر الناس إلى دفع رسوم يومية قدرها 12.50 جنيهًا إسترلينيًا لقيادة المركبات الأكثر تلويثًا في جميع أنحاء العاصمة.

وأشارت الصحيفة إلى وجود احتجاجات عنيفة مناهضة للسياسة أمام داونينج ستريت – مقر رئاسة الوزراء البريطانى – وانتشرت مشاهد صادمة تظهر اشتباكات بين الشرطة وبعض المتظاهرين مع اشتعال الغضب بسبب التوسع المثير للجدل والذي من المقرر أن يجلب 2.5 مليون جنيه إسترليني إضافية يوميًا إلى الحكومة ويجمع المليارات في السنوات المقبلة.

ونتيجة للصعوبات الفنية التي يواجهها الموقع الإلكترونى، اضطر السائقون الذين يتحققون مما إذا كانت سياراتهم متوافقة إلى الانتظار عدة دقائق قبل أن يتلقوا التوضيح، مما تسبب في "ارتباك".

وفي حديثه إلى صحيفة "تليجراف"، قال هاربر: "إن عمدة لندن العمالي هو المسئول عن إدارة تطبيق رسومه الجديدة على سائقي السيارات الأكثر فقراً".

وأضاف "مع تعطل موقع هيئة النقل في لندن [TfL] وتسببه في ارتباك على الأرض، ليس من المعقول أن يعاقب صادق خان الناس من خلال تغريمهم لوقوعهم في هذا الارتباك، ويجب عليه على الأقل أن يفكر في فترات سماح".

في هذه الحالة، تعني "فترة السماح" عدم إصدار أي غرامات في مناطق ULEZ في اليوم الأول من التوسيع.