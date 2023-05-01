جدل بسبب لندن "منخفضة الانبعاثات".. اقتصاديون يحذرون من سياسات صادق خان

كتبت: نهال أبو السعود

تسببت سياسة صادق خان عمدة مدينة لندن المعروفة بـ "‏ULEZ‏"، التي تنص على أن تكون العاصمة البريطانية منخفضة الانبعاثات للغاية، في تحول المدينة إلى ما وصفته صحيفة تليجراف بـ"مدينة أشباح"، وسط تحذيرات من اقتصاديين وأصحاب عدد من المتاجر والعلامات الفاخرة من التداعيات الاقتصادية على الشركات ووضع المدينة كواجهة سياحية.

قال هاميش مانسبريدج، الرئيس التنفيذي لشركة ‏Heal’s‏ التي يوجد متجرها في لندن: إن السياسات بما ‏في ذلك سياسة ‏Ulez‏ التي يتبعها عمدة لندن تعمل بنشاط على منع السياح المحليين من القدوم إلى ‏العاصمة البريطانية.‏

وفقا لـ تليجراف: تغطي منطقة الانبعاثات شديدة الانخفاض حاليًا أحياء وسط لندن، وتفرض رسوما على ‏السائقين الذين تعتبر سياراتهم قديمة وملوثة. ومن المقرر أن يتم توسيعه ليشمل جميع أحياء العاصمة ‏في أغسطس.‏

وقال أصحاب الاعمال في المدينة ان شركاتهم تكافح لجذب المتسوقين وسط موجة من التحركات ‏السياسية المصممة لإبعاد الناس عن السفر إلى لندن.‏

يأتي ذلك وسط تساؤلات أوسع حول مستقبل العاصمة البريطانية كمركز للتسوق ، بعد أن ضغوط ‏العلامات التجارية الفاخرة على الوزراء الأسبوع الماضي لإجراء منعطف بشأن إلغاء التسوق المعفي من ‏ضريبة القيمة المضافة، وجادلت المتاجر بأن المتسوقين يتم دفعهم لزيارة عواصم أوروبية أخرى فاخرة ‏بما في ذلك باريس وميلانو بسبب صنع السياسة في بريطانيا.‏

وقال رئيس شركة ‏Marks & Spencer‏ ، ستيوارت ماشين ، الأسبوع الماضي إن لندن "تدعم الحياة" بعد ‏الاضطراب الاقتصادي الذي ضرب تجار التجزئة في المدينة.‏

وكتب ماشين في صحيفة إيفنينج ستاندرد: "إن هاي ستريت الذي يقصد به أن يكون جوهرة تاج لندن ‏اليوم هو إحراج وطني ، مع انتشار متاجر الحلوى المبتذلة ، والسلوك المعادي للمجتمع ، والبقاء في ‏حالة ركود"‏