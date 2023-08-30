اليوم السابع
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سفير كوريا الجنوبية يشيد بإنجازات الحكومة بمدينة العلمين الجديدة ويصفها بالإعجاز

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 12:27 م
سفير كوريا الجنوبية يشيد بإنجازات الحكومة بمدينة العلمين الجديدة ويصفها بالإعجاز سفير دولة كوريا الجنوبية فى جولة داخل مدينة العلمين الجديدة
كتب أحمد حسن

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استقبل المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، السفير كيم يونج هيون، سفير دولة كوريا الجنوبيه  في مصر، والوفد المرافق له.

وبدأ وفد دولة كوريا الجنوبية، بزيارة أبراج العلمين الجديدة، وعدد من المشروعات الأخرى، منها المنطقة التراثية ومنطقة الجامعات، والمنطقة المركزية الجارى تنفيذها عل غرار المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستمع سفير دولة كوريا الجنوبية لشرح تفصيلى بكافة المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وشاهد فيم تسجيلى عن أبرز التحديات التي واجهت الحكومة خلال بدء أعمال التنفيذ لمدينة العلمين الجديدة، وكيف تحولت من صحراء جرداء لابر مدينة سياحية ترفيهية في مصر والتي تعد في الوقت الحالي بوابة مصر لأفريقيا.

وعقب الجولة، أشاد سفير دولة اليابات بالأنجاز الذى حدث داخل مدينة العلمين الجديدة خلال وقت قياسى، ووصفة  بالإعجاز الحقيقى، وأشاد بالعامل المصرى الذى تفوق على نفسه لتحقيق ذللك الإعجاز.

 

 

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مشروعات الإسكان

مدينه العلمين الجديده



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