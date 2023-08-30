وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن "اجتماع الغداء" يهدف - فيما يبدو - إلى تبديد المخاوف بشأن أي تأثير سلبي محتمل للمياه المصرفة على صحة الإنسان والإضرار بسمعة المنتجات السمكية من المناطق المحيطة بالمحافظة الواقعة شمال شرق اليابان.

وعقب "اجتماع الغداء" في مكتب كيشيدا، قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، المسؤول عن السياسة النووية، إن كيشيدا تناول "الساشيمي" المكون من القاروص والسمك المفلطح والأخطبوط، إلى جانب الأرز الذي تم حصاده في فوكوشيما.

وقال نيشيمورا - للصحفيين عقب الاجتماع الذي لم يكن متاحا لوسائل الإعلام - "نحن بحاجة إلى إبلاغ الناس في الداخل والخارج على حد سواء" بسلامة المأكولات البحرية التي يتم اصطيادها في البحر بالقرب من مجمع فوكوشيما النووي.

