رئيس جامعة الإسكندرية يوجه بالانتهاء من استعدادات العام الدراسى الجديد

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فى اجتماع مجلس الجامعة بضرورة تكثيف استعدادات الكليات لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023/2024، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة التى تتطلبها المعامل والمُدرجات والقاعات الدراسية والمبانى، والمدن الجامعية، والمكتبات، والعيادات الطبية بالكليات قبل بدء الدراسة فى 30 سبتمبر القادم، وتوفير وسائل السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية حفاظًا على الأرواح والمنشآت.

وقال بيان الجامعة اليوم أنه فى إطار حرص الجامعة على توفير خدمات طبية وعلاجية للعاملين، وجه رئيس الجامعة بضرورة الانتهاء من توزيع الكارنيهات الخاصة بتلقى الخدمات الصحية والعلاجية للعاملين بالجامعة، والخاصة بتطبيق منظومة التأمين الطبى بالتعاون مع شركة مصر للتأمين، والتى تتضمن الكشف الطبى والتحاليل والأشعات والأدوية والعلاج بالمستشفيات والعمليات وغيرها حيث تتكفل الجامعة بسداد الاشتراكات دون أى خصم إضافى من مرتبات العاملين بها.

وتشكيل لجنة لدراسة تطوير الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ووافق المجلس على ضم عضويات من الداخل والخارج، بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة.

ووافق المجلس على إتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية الرياضية للبنات) وجامعة ويسترن أونتاريو بكندا فى مجال البحث، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة كوت دازور بفرنسا فى مجال البحث، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية الرياضية للبنين) وجامعة اليرموك بالأردن، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة درنة بليبيا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة الموصل بالعراق، ومذكرة التعاون العلمى والاكاديمى المشترك بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية الرياضية للبنات) وجامعة المستقبل بالعراق.