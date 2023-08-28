اعرف الأوراق المطلوبة من الطلاب الراغبين فى التحويل بين كليات جامعة الإسكندرية

أعلنت جامعة الإسكندرية، عن الأوراق المطلوبة من الطلاب الراغبين فى التحويل بين الكليات المناظرة لكليات جامعة الإسكندرية قبل بدء العام الدراسي الجديد وينشر "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة.
1- بيان حالة من الكلية المقيد بها موضح بها التسلسل الدراسي وحالته في العام الجامعي 2022 /2023.
2 - صورة من شهادة الثانوية العامة.
3-صورة من الرقم القومي.
يذكر أن أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية عن إجراءات التقديم للطلاب المقبولين فى كليات الجامعة بعد ابلاغ الطلاب وظهور نتيجة القبول ، بعد استيفاء كافة الطلبات عليهم التوجه لمقر الجامعة فى أبيس لانهاء اجراءات القيد ودفع نصف المصروفات الدراسية وينشر "اليوم السابع" إجراءات التقديم.
1- أصل شهادة الثانوية العامة
2- أصل شهادة ميلاد الطالب
3- صورة الرقم القومى للطالب وولى أمره
4-شهادة الحافز الرياضى وغيره إن وجد
5- 4 صور شخصية للطالب
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