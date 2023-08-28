اعرف الأوراق المطلوبة من الطلاب الراغبين فى التحويل بين كليات جامعة الإسكندرية

1- بيان حالة من الكلية المقيد بها موضح بها التسلسل الدراسي وحالته في العام الجامعي 2022 /2023.

2 - صورة من شهادة الثانوية العامة.

3-صورة من الرقم القومي.

يذكر أن أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية عن إجراءات التقديم للطلاب المقبولين فى كليات الجامعة بعد ابلاغ الطلاب وظهور نتيجة القبول ، بعد استيفاء كافة الطلبات عليهم التوجه لمقر الجامعة فى أبيس لانهاء اجراءات القيد ودفع نصف المصروفات الدراسية وينشر "اليوم السابع" إجراءات التقديم.