اليوم السابع
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الإثنين، 28 أغسطس 2023 04:26 ص
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اعرف الأوراق المطلوبة من الطلاب الراغبين فى التحويل بين كليات جامعة الإسكندرية

الإثنين، 28 أغسطس 2023 04:00 ص
اعرف الأوراق المطلوبة من الطلاب الراغبين فى التحويل بين كليات جامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية- أرشيفية
الإسكندرية- أسماء على بدر

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أعلنت جامعة الإسكندرية، عن الأوراق المطلوبة من الطلاب الراغبين فى التحويل بين الكليات المناظرة لكليات جامعة الإسكندرية قبل بدء العام الدراسي الجديد وينشر "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة.
 
1- بيان حالة من الكلية المقيد بها موضح بها التسلسل الدراسي وحالته في العام الجامعي 2022 /2023.
2 - صورة من شهادة الثانوية العامة.
3-صورة من الرقم القومي.
 
يذكر أن أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية عن إجراءات التقديم للطلاب المقبولين فى كليات الجامعة بعد ابلاغ الطلاب وظهور نتيجة القبول ، بعد استيفاء كافة الطلبات عليهم التوجه لمقر الجامعة فى أبيس لانهاء اجراءات القيد ودفع نصف المصروفات الدراسية وينشر "اليوم السابع" إجراءات التقديم.
 
1- أصل شهادة الثانوية العامة
2- أصل شهادة ميلاد الطالب 
3- صورة الرقم القومى للطالب وولى أمره 
4-شهادة الحافز الرياضى وغيره إن وجد 
5- 4 صور شخصية للطالب 
 

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