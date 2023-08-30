اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 أغسطس 2023 08:35 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس المجلس القومى للمرأة تزور البحيرة لتفقد عدد من المبادرات التنموية

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 07:00 ص
رئيس المجلس القومى للمرأة تزور البحيرة لتفقد عدد من المبادرات التنموية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تزور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة اليوم الاربعاء محافظة البحيرة لتفقد عدد من المشروعات التنموية الخاصة بالمرأة، ومن المقرر أن يكون فى استقبال رئيس المجلس القومى للمرأة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالبحيرة إضافة إلى أعضاء المجلس القومى للمرأة بالبحيرة.

 

ويتضمن برنامج الزيارة التوجه لمعهد الاورام لتفقد مبادرة "هى صحة مصر" للكشف المبكر عن سرطان الثدى وكذا تفقد مطبخ المصرية بفندق دمنهور السياحى، كما سيتم زيارة مركز شباب الجرادات بأبو حمص لتفقد بعض منتجات المشاغل والوحدات الإنتاجية لمشغل قرية بطورس وكذا المحاكاة البنكية " تحويشة بنك"

 

وعلى هامش الزيارة سيتم عقد ندوة ثقافية بعنوان سفيرة المحبة والسلام وذلك ضمن فعاليات حملة بلدى أمانه إلى جانب حضور أمسية الأسرة المصرية بمجمع دمنهور الثقافى.

 


المجلس القومى للمرأة

محافظة البحيرة

مجمع دمنهور الثقافى

تحويشة بنك

نائب محافظ البحيرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة