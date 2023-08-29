جلسات لاستعراض متطلبات المواطنين من مشروعات الخطة الاستثمارية فى مركزين بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

عقدت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، عدداً من الجلسات التشاورية للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين وتحديد أولويات المشروعات التي تحتاجها الأحياء والقرى التابعة لكل مركز بمختلف القطاعات الخدمية، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

ففى مركز مطاى، ناقش هشام فايز رئيس المركز، الموقف التنفيذي والتمويلى للمشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024بمشاركة نواب رئيس المركز ورؤساء القرى والأحياء ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث أوضح رئيس المركز الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لدعم الخطط الاستثمارية وتقديم الدعم المالي الإضافي لاستكمال الخطة والارتقاء بمستوى التنمية المقدمة للمواطن وتنمية القدرات المحلية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف رئيس المركز أن الهدف من جلسات التشاور هو تحقيق المشاركة المجتمعية لإحداث الفرق في اقتراح المشروعات المتعلقة بالخطة الاستثمارية والتي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين وتحقيق مبدأ المشاركة والذي يهدف إليها برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، كما تم خلال الجلسة فتح باب الحوار مع الجمهور لمناقشة المشروعات وبعض المقترحات المقدمة من المواطنين وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية والرؤية المستقبلية للخطة.

وفي مركز سمالوط، عقد سعيد محمد رئيس المركز، اجتماعاً لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة 2023/2024 بحضور عادل عوض نائب رئيس المركز و محمد مخلوف مدير التخطيط والموازنة وعدد من المواطنين حيث ناقش رئيس المركز المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة وآليات تنفيذها، مؤكداً على سرعة البدء في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بكافة القطاعات والمتابعة المستمرة لنسب تنفيذها وتذليل العقبات أمامها مع الالتزام بالخطة الزمنية لنهو تلك المشروعات ودخولها الخدمة.

ووجه رئيس المركز بالانتهاء من توصيل كافة المرافق من خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وغيره قبل البدء في تنفيذ أي أعمال رصف في الشوارع الرئيسية أو الفرعية، مشيرا ً إلى أن الجلسة التشاورية، شهدت إقبالا كبيراً من المواطنين واستمرت بضع ساعات متواصلة في حوار مفتوح لسماع جميع المقترحات والاستفسارات.