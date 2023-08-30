ختام فعاليات مهرجان شباب النوبة الأول بأسوان

أسوان- صلاح المسن

اختمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان ، فعاليات ختام مهرجان النوبة الأول في مركز شباب أرمنا الذي شهد فعاليات ومنافسات اليوم الختامى، بمشاركة 6 مراكز شباب هي عنيبة و مصمص ووادي خريط و توماس وعافية والسبوع وأرمنا، وتنافست مراكز الشباب، في لعبات (خماسي كرة قدم و تنس طاولة فردى، وألعاب قوى سباق 100بنين و100م بنات).

وقد حضر فعاليات ومنافسات فعاليات ختام مهرجان النوبة الأول لفيف من قيادات مديرية الشباب والرياضة بأسوان، وقد أسفرت منافسات المجموعة الخامسة في، خماسي كرة القدم عن فوز مركز شباب عنيبة بالمركز الاول، ومركز شباب ارمنا بالمركز الثاني، ومركز شباب توماس وعافية بالمركز الثالث.

وفي تنس الطاولة، فاز عبدالرحمن جمال (من مركز شباب توماس). بالمركز الأول وعبدالرحمن ياسر (من مركز شباب أرمنا)بالمركز الثاني وعبدالله محمد (من مركز شباب عنيبة) بالمركز الثالث،وفي ألعاب قوى 100م جري بنين، فازعاصم صادق (من مركز شباب مصمص) بالمركز الأول، وإبراهيم الأمير (من مركز شباب وادي خريط) بالمركز الثاني ويحيى زكريا (من مركز شباب توماس وعافية)بالمركز الثالث.

وفى ألعاب القوى 100 م جري بنات فازت المتسابقات من مركز شباب عنيبة بالمركز الأول، وزينب شاذلي والمركز الثاني، مروة صبرى والمركز الثالث، فاطمة محمد.

وفي ختام منافسات المجموعة الخامسة للمهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة تم تسليم نماذج الشيكات للفائزين وشهادات التقدير وسيتم إيداع الجوائز النقدية للفائزين بحساب المركز بالبنك، كما سيتم دعم كل مركز شارك بهذا المهرجان بمبلغ نقدي سيودع بحساب المركز بالبنك.

من ناحية أخري كان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات وأنشطة "المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة " والجارية بعدد من مراكز الشباب بنصر النوبة فى الفترة من 26وحتى 30 أغسطس الحالى.

وأشاد محافظ أسوان، بدور هذا المهرجان، والذى يأتى ضمن الجهود المبذولة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى من أجل إكتشاف المواهب وتنمية المهارات وقدرات الإبداعية لدى أبنائنا الشباب والعمل على تمكينهم وإستثمار طاقاتهم الإيجابية بالشكل المناسب ، مع تعزيز روح الولاء والإنتماء وحب الوطن لديهم بإعتبارهم عماد الحاضر وأمل المستقبل المشرق .

ومن جهته، أكد ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، في" تصريحات صحفية "،بأن المهرجان يشارك فيه ٣٠ مركز شباب يتنافسون فى مجموعة من الألعاب منها خماسى كرة القدم وتنس الطاولة الفردى ، بالإضافة إلى ألعاب القوى والتى تضم سباقات ١٠٠متر بنين وبنات، وأيضاً منافسات كاراتية وكاته فردى وجماعى للبنين والبنات .

ولفت ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، إلى أن مركز شباب أبو سمبل شهد فعاليات إفتتاح المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية، كما يشهد مركز شباب قرشة فعاليات اليوم الثانى، بينما يشهد مركزى شباب مدينة نصر النوبة والجنينة والشباك فعاليات اليوم الثالث، فى حين أن مركز شباب أرمنا سيشهد فعاليات ومنافسات اليوم الختامى .