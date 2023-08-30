"القومى للمرأة" ينفذ 8500 زيارة توعوية للسيدات فى البيوت بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

نفذ فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان 8 آلاف و500 زيارة منزلية، استهدفت توعية السيدات والرجال والأطفال بمختلف القرى والنجوع، وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة".

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، فى بيان صحفى، أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة لزيادة الأنشطة والفعاليات من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للأهالى ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى، أن حملة "بلدى أمانة" تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة حياة المواطنين، بالإضافة إلى التوعية بالتحديات التى يواجهها المجتمع، لافتة إلى أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، بجانب مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.