حبس 5 عناصر إجرامية لحيازتهم مخدرات بقيمة 11 مليون جنيه فى الإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح

قررت نيابة الإسماعيلية ، حبس 5 عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وقررت نيابة مركز الإسماعيلية، حبس عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، بعد ضبطهما بحوزتهما كمية لمخدر الهيدرو وزنت 250 كيلو جرام، وكمية لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما قررت نيابة مركز شرطة أبو صوير حبس عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة أبوصوير، بعد ضبطهما وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين وزنت 35 كيلو جرام، ومكبس بمشتملاته لإعادة تدوير مخدر الهيروين.

كما قررت نيابة القنطرة غرب، حبس عنصر إجرامي "له معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، بعد ضبطه وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام.

وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، شن حملة أمنية استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر مراكز شرطة أبوصوير، والإسماعيلية، والقنطرة غرب، بمحافظة الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، وتقدر القيم المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (11.070.000 أحد عشر مليون وسبعون ألف جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.