الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء نيابة الإسماعيلية الكلية لشئون الأسرة

كتب إبراهيم قاسم – أحمد عبد الهادى

نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، رقم 9159 لسنة 2022، بشأن إنشاء نيابة الإسماعيلية الكلية لشئون الأسرة.

تنشأ نيابة الإسماعيلية الكلية لشئون الأسرة – ويكون مقرها بالطابقين الأرضى والأول علوى مبنى محكمة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية بمنطقة الحرفي بالشيخ زايد بالإسماعيلية وتتبعها النيابات الجزئية التالية:

1-قسم الإسماعيلية لشئون الأسرة

2-مركز الإسماعيلية لشئون الأسرة

3-القنطرة شرق لشئون الأسرة

4-القنطرة غرب لشئون الأسرة

5-فايد لشئون الأسرة

6-التل الكبير لشئون الأسرة

وتتولى نيابة الإسماعيلية الكلية لشئون الأسرة والنيابات الجزئية التابعة لها المهام المخولة قانونا للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية.

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من يوم الأحد 1 يناير.



قرار وزير العدل 9159 لسنة 2022