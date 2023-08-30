اليوم السابع
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الأربعاء، 30 أغسطس 2023 03:36 ص
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جهاز الشروق: حملات مكثفة على أحياء المدينة لرعاية وصيانة المسطحات الخضراء

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 03:00 ص
جهاز الشروق: حملات مكثفة على أحياء المدينة لرعاية وصيانة المسطحات الخضراء حملات أمنية لصيانة المسطحات الخضراء بمدينة الشروق
كتب أحمد حسن

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وجه المهندس على سعد"رئيس جهاز مدينة الشروق" قطاع الزراعة والتجميل بتنظيم عددًا من الحملات الإضافية لرفع كفاءة المزروعات بمختلف أنحاء المدينة ويأتى ذلك حرصًا على الثروه الزراعية خلال فصل الصيف.

وأوضح رئيس الجهاز بأنه تم تكثيف برنامج الصيانة بالمسطحات بكلًا من الأحياء الثالث والرابع والثانى شرق والثالث شرق والعائلى والمناطق (8،7،4،3،2،1) والـ70م،100م المستقبل وتضمنت الأعمال صيانة وتكثيف الرى وقص النجيلة وزيادة عدد الأشجار وإزالة المزروعات التالفه من الزهور والأشجار وتغيرها بأخرى جديدة، وبالنسبة للجزر والميادين فقد تم استهداف الأحياء السابع والثامن والتاسع والشباب والشرقى وذلك بإزالة المخلفات من داخل الأحوض وتدعيم البعض منها بالشجيرات والأفوربيا وتقليم النخل مع رفع المخلفات الناتجه من أعمال الصيانة أول بأول.

 

وأكد رئيس الجهاز على استمرار برنامج الصيانة المُكثف ليشمل كافة أنحاء مدينة الشروق.


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مشروعات الإسكان

مدينه الشروق



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