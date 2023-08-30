جامعة القاهرة تواصل إتاحة التقدم للطلاب القدامى للسكن بالمدن الجامعية

كتب محمد صبحى

تواصل المدن الجامعية بجامعة القاهرة اتاحة التقدم للطلاب القدامي وذلك الراغبين فى السكن بمدن الجامعة حيث يتم التقديم إلكترونيا من خلال رابط الاستمارة بموقع الزهراء الخاص بجامعة القاهرة.

وأوضحت جامعة القاهرة خطوات التقدم السكان وهى

الدخول على الرابط التالي وقم بملئ استمارة التقديم الإلكترونية(الزهراء) الخاصة بجامعة القاهرة

بالنسبة للكود الطالب المطلوب يمكن الحصول عليه من على كارنيه الإقامة للعام السابق أو من الموقع

وبالنسبة للمستجدين ستحصل على الكود بعد الكشف الطبي لكليتك

بالنسبة لكلمة المرور : هو رقم سري من اختيارك بحد ادنى 4 حروف أو ارقام ويسهل تذكره لتتمكن من فتح الاستمارة مرة أخرى أي وقت.

الخطوة الثانية : تحميل الملف الورقي الخاص بالمدن من موقع استمارة التقديم السابق ذكره في الخطوة السابقة:

من الجانب الايمن

• ادخل على إرشادات التقدم والاقرارات

• ثم اختر جامعة القاهرة واضغط عرض التعليمات

• قم بتحميل الملف الخاص بحالتك وطباعته ثم استيفاء أختامه من بلدك

الخطوة الثالثة : رفع الملف الكترونيا الى موقع مراجعة الملفات بعد تحويلهم الى صيغة pdf

الاوراق هي ( استمارة التقديم الالكترونية + الملف الورقي الخاص بالمدن الذي قمت بتحميله بعد استيفاء اختامه)

• المرفقات

(وصل كهرباء اومياة او تليفون...او اي اثبات سكن – صورة البطاقة للطالب و ولي الامر – صورة شخصية رسمية – الفيش - صورة بطاقة الضامن )ويضاف للمستجدين (بطاقة الترشيح - شهادة الميلاد - شهادة الثانوية العامة)

وأوضحت جامعة القاهرة ، سيتم الاكتفاء بالملف الإلكتروني ولا داعي لإحضار الملف الورقي بالنسبة للطلاب القدامى المستمرين في سكنهم بالمدن، أما المستجدين أو الذين لم يسبق لهم السكن بالمدن والمنقطعين فيجب رفع الملف إلكترونيًا بجانب إحضاره يوم التسكين، ويجب الانتباه أنه في حالة نقص أو عدم وضوح الملف الإلكتروني سيسقط حقك في السكن، وفي حالة ثبوت أي تلاعب في الأوراق المرفوعة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لذلك .

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