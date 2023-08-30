"تنفيذي الشرقية" يناقش الخطة الاستثمارية ويكرم عددا من التنفيذيين

الشرقية- إيمان مهنى

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، محمد عبد العال رئيس مركز ومدينة الحسينية والمحاسب أحمد جابر والمشرف العام على الإدارة العامة للمركبات بمنحهما ميدالية تذكارية تحمل شعار المحافظة وشهادة تقدير، وذلك لبلوغهما السن القانوني للمعاش وتقديراً لما قدماه من جهد وأداء متميز خلال فترة عملهما بالجهاز الإداري.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية وممثلين عن ادارتي الحماية المدنية والمرور ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأشاد المحافظ بأداء المكرمين خلال فترة عملهما متمنياً لهما دوام التوفيق في حياتهما الجديدة مثمناً ما قدماه من عطاء وجهد ملموس للإرتقاء بمستوى الأداء وتحسين الخدمات المؤداه للمواطنين.

كما كرم محافظ الشرقية العاملين بمكتب الاتصال السياسي بالديوان العام تقديرا للجهد المبذول في العمل وسرعة الاستجابة للطلبات المقدمة من نواب البرلمان بإنهاء مصالح المواطنين في دوائرهم المختلفة والذي دعا مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الادارة المحلية رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات والتدريب لتوجيه الشكر لهم لأدائهم المتميز.

قدم المكرمون الشكر والامتنان لمحافظ الشرقية على لفتته الطيبة وتكريمهم بحضور أعضاء المجلس التنفيذي والتي تمثل دافعا لهم للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوي الأداء.

وخلال الاجتماع هنأ محافظ الشرقية الدكتور هشام مسعود لتجديد الثقة لمدة عام أخر وكيلا لوزارة الصحة بالشرقية، و رحب بالعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق متمنيا لهما دوام التوفيق والسداد في اداء عملهما، كما رحب المحافظ محمد عبد المنعم رمضان و محمد السواح و معاذ محمد ناصف عمرو مصطفي رؤساء مدن الحسينية وأولاد صقر ومنشأة أبو عمر وصان الحجر القبلية الجدد مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل والاستمرار في تحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين.

خلال الاجتماع، استعرض محمد العزوني مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام ، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 م بلغت 849 مليونًا و 889 ألف جنيه خزانه عامة، بالإضافة إلى 150 مليون جنيه تمويل ذاتي ليصبح اجمالي استثمارات المحافظة مبلغ 999 مليونًا و 889 ألف جنيه، ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من إجراءات الطرح للمشروعات للاستفادة من المبالغ المرصودة بالخطة الجديدة وتحقيق حياة افضل للمواطنين.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.