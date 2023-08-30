تفاصيل التحقيق مع سيدة وابنها نقبا عن الآثار فى القاهرة ونتج عنه وفاة عامل

كتب سليم على

كشف محضر تغيب حررته ربة منزل تفيد فيه تغيب نجلها عن المنزل لمدة 5 أيام، عن جريمة تنقيب عن الآثار فى منطقة منشأة ناصر، بعدما أقدمت سيدة ونجلها بالاستعانة بعامل للتنقيب عن الآثار داخل منزلها، مما نتج عنه وفاة العامل.

وأشارت التحقيقات، إلى أن العامل الذى لقى مصرعه ونجل المتهمة الأولى، تمكنوا من حفر حفرة قطرها 10 أمتار أسفل العقار، وخلال استكمال العامل بمفرده عمليات الحفر أصيب بحالة اختناق وتوفى فى الحال.

وقررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات فى دائرة القسم، مما نتج عنه وفاة شخص آخر.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة التنقيب عن الآثار بالخالفة لأحكام القانون.

نجحت الداخلية فى ضبط شخصين لقيامهما بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بالقاهرة مما نتج عنه وفاة آخر فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بغياب نجلها (عامل - مقيم بذات العنوان)، عقب خروجه من مسكنهما منذ 5 أيام.​

بالفحص تبين قيام المُتغيب بالحفر والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – ونجلها - مقيمان بدائرة القسم) وذلك داخل إحدى الشقق الكائنة بالطابق الأرضى ملك الأولى بذات العقار محل سكنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيدة ونجلها، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الشقة المُشار إليها، وأثناء قيام المتغيب بأعمال الحفر بحفرة قطرها متر وعمق 10 أمتار أصيب بحالة اختناق أثناء تواجده داخل الحفرة، مما أدى لوفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.