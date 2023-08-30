اليوم السابع
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"تعليم الكبار" تحتفل باليوم العالمى لمحو الأمية 7 سبتمبر

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 06:11 م
"تعليم الكبار" تحتفل باليوم العالمى لمحو الأمية 7 سبتمبر اليوم العالمى لمحو الأمية
كتب: محمود طه حسين

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تنظم الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور محمد ناصف ــــ رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، احتفالية اليوم العالمي لمحو الأمية لعام 2023 تحت عنوان "تعليم القراءة والكتابة كمدخل لبناء المجتمعات السلمية"، 7 سبتمبر المقبل

 

وأوضحت أنه يُعد تعليم الكبار أحد الأدوات والمفاتيح الرئيسية داخل المجتمع، لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما أن التحرر من الأمية يقضى على الجهل والفقر والمرض والبطالة وتحقيق التمكين الاقتصادي، والاجتماعي، والصحي والأمني والسياسي.

 

ويهدف اليوم العالمي هذا العام إلى التركيز على دور المعلمين وتغيير ممارسات التدريس في ظل التكنولوجيا التى أصبحت توفر الوقت والجهد والتكاليف وتكسب عملية التعلم المتعة وتجعلها شيقة، وتحديد الاستراتيجيات المستقبلية والحديثة للحد من هذه المشكلة، وتبادل الخبرات والتجارب العالمية والممارسات الناجحة وتسليط الضوء على مهارات القراءة والكتابة وتشجيع الدارسين الكبار على تطويرها، بعد أن تم إغلاق الكثير من فصول الدراسة حول العالم في أثناء جائحة كورونا والتي سوف يكون لها تداعيات مستقبلية على تزايد معدلات الأمية، وحث منظمات المجتمع المدني على التبرع بالمال والجهد لمحاربة الأمية.


التربية والتعليم

اليوم العالمى لمحو الامية

الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية

اخبار مصر



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