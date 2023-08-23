اليوم السابع
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الرئيس التنفيذى لهيئة تعليم الكبار: القرائية حق أساسى من حقوق الإنسان

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 08:30 م
الرئيس التنفيذى لهيئة تعليم الكبار: القرائية حق أساسى من حقوق الإنسان الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار إن القرائية حق أساسي من حقوق الإنسان، وحق تمكيني للتمتع بالحقوق الأخرى؛ الاجتماعية، والاقتصادية، والصحية، والسياسية، بالإضافة إلى المنافع الفردية مثل: تقدير الفرد لذاته، وثقته بنفسه، وتعزيز قدراته الشخصية.

 
وتابع الدكتور محمد ناصف فى بيان له: بالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة تعليم الكبار والشركاء في القطاع الرسمي والجمعيات الأهلية والتي أدت إلى خفض في معدل الأمية إلا أن أعداد الأميين يزيد عن 15 مليون أمى؛ ويرجع ذلك إلى مجموعة متشابكة من التحديات منها زيادة عدد المتسربين، وصعوبة جذب الأميين إلى فصول المدرسة، وغياب البيانات التفصيلية، وغياب التنسيق بين الجمعيات الرسمية والشركات، وعدم مواكبة محتويات البرامج المقدمة لمتطلبات العصر.
 
 
وأكد أنه تنطلق المبادرة الرقمية للقرائية والتعلم للحياة من توجهات القيادة السياسية والتى تراعى التوجهات الدولية المتمثلة في توصية 2015 لتعليم الكبار، وإطار عمل مراكش، والقمة العالمية للتعليم التحويلي 2022.
 
 
مدير هيئة تعليم الكبار
مدير هيئة تعليم الكبار
 

تعليم الكبار

هيئه تعليم الكبار

الجمعيات الاهليه

المبادرة الرقمية للقرائية



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