تعرف على إجمالي الاستثمارات بمدينة برج العرب الجديدة الـ9 سنوات الأخيرة

كتب أحمد حسن

قال المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أن إجمالى الاستثمارات بقطاع مياه الشرب بالمدينة بلغ نحو 784 مليون جنيه، منها 349 مليون جنيه منذ عام 2014.

وأضاف "همام": " فى قطاع الصرف الصحي، نحو مليار و973 مليون جنيه، منها مليار و107 ملايين جنيه منذ عام 2014، أما في قطاع الطرق، قدرت الاستثمارات نحو 981 مليون جنيه، منها 714 مليون جنيه منذ عام 2014، وفى قطاع الكهرباء، أكثر من مليار و350 مليون جنيه، منها ما يزيد عن مليار جنيه منذ عام 2014، وفى قطاع الاتصالات، نحو 137 مليون جنيه، منها نحو 103 ملايين جنيه منذ عام 2014، وفى قطاع الإسكان، 816 مليون جنيه، منها 594 مليون جنيه منذ عام 2014، وفى قطاع الخدمات، نحو 240 مليون جنيه، منها نحو 132 مليون جنيه منذ عام 2014، وفى قطاع الزراعة، أكثر من 46 مليون جنيه، منها أكثر من 27 مليون جنيه منذ عام 2014.

وأوضح أن المدينة تتميز بموقعها القريب من الساحل الشمالي حيث تبعد مسافة 8 كم من الطريق الساحلي، كما تتميز بقربها من القري السياحية، ومدينة العلمين الجديدة، وتجاور مطار برج العرب الدولي، واستاد برج العرب، وتبعد عن طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، مسافة 28 كم، كما تتميز بقربها من ميناء الدخيلة بمسافة 50 كم، وتُعد الامتداد العمراني لمدينة الإسكندرية.