اليوم السابع
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الأربعاء، 30 أغسطس 2023 03:57 م
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تعرض مواقع عدد من البنوك فى التشيك لهجمات القرصنة الإلكترونية

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 03:44 م
تعرض مواقع عدد من البنوك فى التشيك لهجمات القرصنة الإلكترونية القرصنةالالكترونية
كتبت: هناء أبو العز

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أعلن المتحدث باسم رابطة البنوك في التشيك اليوم الأربعاء تعرض عدد من البنوك لهجمات إلكترونية على مواقعها على الإنترنت. 
 
وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الإنجليزية أن خمسة بنوك كبرى على الأقل تعرضت لتعطل خدماتها البنكية الإلكترونية جراء هجمات القرصنة، ولم تعلن السلطات عن الجهة المسؤولة عن تلك الهجمات.
 
من ناحية أخرى انطلقت التدريبات العسكرية للقوات الجوية الوطنية في جمهورية التشيك  تحت عنوان "السماء المرنة"، والتي تستمر حتى الثامن من شهر سبتمبر المقبل.
 
وذكر راديو "براغ الدولي" أن كل وحدات القوات الجوية والاحتياطيات النشطة في جميع أنحاء البلاد ستشارك في تدريبات معقدة من مرحلتين، وأن الهدف من تلك التدريبات هو اختبار مهارات وحدات القوات الجوية والموظفين في إعداد وتخطيط وتنفيذ عمليات حماية الفضاء الجوي التشيكي، بموجب نظام تعزيز الدفاع الجوي الوطني.
 
كما سيشارك مركز التدريب على الطيران بمدينة باردوبيتسه الواقع وسط البلاد والشرطة التشيكية في التدريبات، كما وجه الجيش اعتذاره مقدما عن الضجيج المتزايد الذي من المحتمل أن يحدث نتيجة التدريبات.
 
 

التشيك

البنوك التشيكية

براغ

الخدمات الالكترونية



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