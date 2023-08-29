انطلاق التدريبات العسكرية للقوات الجوية الوطنية فى التشيك

أحمد علوى

انطلقت التدريبات العسكرية للقوات الجوية الوطنية في جمهورية التشيك الإثنين تحت عنوان "السماء المرنة"، والتي تستمر حتى الثامن من شهر سبتمبر المقبل.

وذكر راديو "براغ الدولي" أن كل وحدات القوات الجوية والاحتياطيات النشطة في جميع أنحاء البلاد ستشارك في تدريبات معقدة من مرحلتين، وأن الهدف من تلك التدريبات هو اختبار مهارات وحدات القوات الجوية والموظفين في إعداد وتخطيط وتنفيذ عمليات حماية الفضاء الجوي التشيكي، بموجب نظام تعزيز الدفاع الجوي الوطني.

كما سيشارك مركز التدريب على الطيران بمدينة باردوبيتسه الواقع وسط البلاد والشرطة التشيكية في التدريبات، كما وجه الجيش اعتذاره مقدما عن الضجيج المتزايد الذي من المحتمل أن يحدث نتيجة التدريبات.