جاء ذلك خلال استقباله اليوم كبير مستشارى الإدارة الأمريكية لشئون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتين والوفد المرافق، في حضور السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، وذلك في لقاء استمر ساعة غادر بعده هوكشتين مكتفيا بالقول: "اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان ممتازا وبناء".

وجدد بري - خلال اللقاء - شكره للجهود التي بذلها هوكشتين كمبعوث أمريكي خاص في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، معتبرا أن جهود هوكشتين أثمرت البدء بعملية التنقيب في البلوك رقم 9 في المياه اللبنانية.

وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني أمام الموفد الأمريكي ضرورة وقف الإنتهاكات الإسرائيلية للقرار الدولي 1701 وعلى عمق العلاقة مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" منذ عام 1978 وحتى الآن، مشددا على حرص لبنان على المحافظة على الاستقرار، مثلما يريد المحافظة على سيادته على كامل التراب اللبناني.

