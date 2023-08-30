ونقلت وكالة أنباء "كيستون- إس تى إيه" السويسرية عن شرطة منطقة جلاريس بشرقى سويسرا أن الانهيار الصخري العنيف ضرب قرية "شواندن" الصغيرة التابعة لمنطقة جلاريس أمس الثلاثاء، حوالى الساعة الخامسة والنصف مساء بالتوقيت المحلى (الثالثة والنصف عصرا بتوقيت جرينتش).. إلا أنه لم يتم الإعلان عن وقوع إصابات.

وأفاد المصدر ذاته بأن كميات كبيرة من الطين والصخور وغيرها من الحطام سقطت من سفح أحد الجبال مما أسفر عن تدمير أو دفن ست منازل، مشيرا إلى وقوع انهيار أرضي آخر بعد بضع ساعات، وفقا لما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها عدة وسائل إعلام سويسرية تحرك كتلة طينية من الأرض وهي تمزق الأشجار وتسحق المباني وسط صراخ القرويين وصدمتهم.

وذكرت وسائل الإعلام السويسرية أن السلطات البلدية كانت أخلت المنطقة في وقت سابق بعد وقوع انهيار أرضي في المنطقة ذاتها قبل أسبوع واحد فقط؛ مما تسبب في إخلاء خمسة منازل وشركتين لأسباب تتعلق بالسلامة.

بدوره، قال ريتشارد شميدت المتحدث باسم شرطة "جلاريس": "منذ ذلك الحين، لم يسمح بعد للأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالعودة"، مضيفا أنه بعد الانهيار الأرضي يوم أمس، الثلاثاء، سيتم توسيع منطقة الإخلاء لتشمل حوالي 100 شخص آخرين.

تجدر الإشارة إلى أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على سويسرا منذ يوم الجمعة الماضي تسببت في انزلاقات أرضية وأدت إلى إغلاق العديد من الممرات في منطقة الألب كما شهدت حركة القطارات اضطرابات على المستوى المحلي.