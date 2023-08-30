انقطاع الكهرباء عن 161 ألف شخص بولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار إداليا

وكالات

انقطعت الكهرباء عن أكثر من 161 ألف شخص فى ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار إداليا الذى ضرب ساحل الولاية، ووفقًا لموقع “PowerOutage”، بقي أكثر من 161 ألف من سكان الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد بدون كهرباء.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، بأن إعصار إداليا ضرب ساحل فلوريدا.

وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، يتحرك الإعصار الآن بسرعة 30 كيلومترا في الساعة، وتصل سرعة الرياح إلى 205 كيلومترا في الساعة.

وأمس، أفادت صحيفة “نافي تايمز” الأمريكية، بأن البحرية الأمريكية تقوم بإخلاء السفن والطائرات من ولاية فلوريدا تأهبا لإعصار إداليا.

وحسب الصحيفة، بدأ انسحاب السفن، منذ يوم الإثنين ومستمر يوم الثلاثاء.

وأوضحت نافي تايمز”، أنه يتم نقل الطائرات المتبقية في فلوريدا إلى حظائر الطائرات، وتم إرسال السفن إلي موانئها، مع مراعاة اقتراب سوء الأحوال الجوية.