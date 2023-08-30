اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 أغسطس 2023 05:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

انقطاع الكهرباء عن 161 ألف شخص بولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار إداليا

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 04:34 م
انقطاع الكهرباء عن 161 ألف شخص بولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار إداليا اعصار فلوريدا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انقطعت الكهرباء عن أكثر من 161 ألف شخص فى ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار إداليا الذى ضرب ساحل الولاية، ووفقًا لموقع “PowerOutage”، بقي أكثر من 161 ألف من سكان الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد بدون كهرباء.
 
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، بأن إعصار إداليا ضرب ساحل فلوريدا.
 
وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، يتحرك الإعصار الآن بسرعة 30 كيلومترا في الساعة، وتصل سرعة الرياح إلى 205 كيلومترا في الساعة.
 
وأمس، أفادت صحيفة “نافي تايمز” الأمريكية، بأن البحرية الأمريكية تقوم بإخلاء السفن والطائرات من ولاية فلوريدا تأهبا لإعصار إداليا.
 
وحسب الصحيفة، بدأ انسحاب السفن، منذ يوم الإثنين ومستمر يوم الثلاثاء.
 
وأوضحت نافي تايمز”، أنه يتم نقل الطائرات المتبقية في فلوريدا إلى حظائر الطائرات، وتم إرسال السفن إلي موانئها، مع مراعاة اقتراب سوء الأحوال الجوية.

اعصار فلوريدا

أمريكا

الولايات المتحدة

إعصار إداليا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة