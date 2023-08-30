القومى للمرأة يواصل تنفيذ مبادرة "بلدى أمانة" بقرى ونجوع بنى سويف.. صور

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف، برئاسة نرمين محمود مقرر الفرع، حملات طرق الأبواب ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" تحت إشراف الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

ويواصل منسقات وعضوات فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف، حملة طرق الأبواب داخل قرى ونجوع المحافظة، والتى استهدفت عدد 19270 من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى وأحياء مراكز المحافظة على التوازى بمراكز اهناسيا وببا وناصر وبنى سويف بعدد 4250 زيارة.

وقالت نرمين محمود مقرر الفرع ببنى سويف لـ"اليوم السابع"، أن حملات طرق الأبواب الخاصة بمبادرة بلدى أمانة ضمن الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى 1 أغسطس 2023، وتستمر على مدار شهرين، مشيره إلى أنه يتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.

وأضافت محمود، حملات طرق الأبواب الخاصة بمبادرة بلدى أمانة يشارك فيها القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات، بالإضافة إلى رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى، ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع خاصة فى ظل الأزمات العالمية.

وتابعت أن مبادرة بلدى أمانة لا تقتصر على حملات طرق الأبواب داخل القرى فقط، مشيره إلى أنه يتم تنظيم الأمسيات الفنية داخل القرى المستهدفة، مشيرة إلى أن المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف ينظم فعاليات أمسيات الأسرة المصرية التى تقام على هامش الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ أمسية استهدفت 650 من السيدات 250 والرجال 250 والأطفال 150 وذلك بقرية جزيره ابو صالح مركز ناصر، بالإضافة إلى أمسية أخرى استهدفت. ذات الاعداد بقرية جزيرة ببا

وقالت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف، إن الأمسيات تشمل عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للحملة، والتى تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الاراجوز، والعرائس المتحركة، بهدف تشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور كما تشمل الأمسيات على إنشاد دينى واغانى وطنية، وعلى هامش العروض تم عمل مسابقات وتوزيع هدايا عينية على الأطفال والسيدات.