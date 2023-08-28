مبادرة "بلدي أمانة" تنظم حملات توعية لـ 42 ألفا و386 مواطنا بقرى الفيوم

نفذ المجلس القومى للمرأة بمحافظة الفيوم، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدى أمانة» والتى استهدفت 42 ألفا و386 من السيدات والرجال والأطفال، من خلال 12 ألفا و764 زيارة بقرى مركزى "إطسا ويوسف الصديق" خلال الأسبوع الماضى ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكدت ليلى طه قاسم، مقررة المجلس القومى بالفيوم، أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع خاصة فى ظل الأزمات العالمية.

وأشارت أن الحملات كانت بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وأوضحت "قاسم"، أن الحملة خلال الأسبوع الماضى استهدفت 13 ألفا و335 سيدة و9 آلاف و832 رجلا ومن الأطفال 19 ألفا و219.

يذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب «بلدى أمانة» بدأت فى أول أغسطس ٢٠٢٣، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.