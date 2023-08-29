وذكر المجلس أن السلطات لم تسجل أي وفيات جراء الإعصار حتى الآن، إلا أنه تسبب في نزوح قرابة 25 ألف شخص من منازلهم بالإضافة إلى تدمير عشرات المنازل وإحداث خسائر في البنى التحتية بقيمة 41 مليون بيزو فلبيني.

وذكرت شبكة (إيه.بي.إس.-سي.بي.إن.) الفلبينية أن الكهرباء انقطعت عن أربعين مدينة وقرية على الأقل جراء الإعصار، فيما وزعت السلطات قرابة مليون بيزو فلبيني من المساعدات بالمناطق المتضررة.