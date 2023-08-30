بكين (أ ش أ)

قالت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصينى تشو فنج ليان إنه لن يُطلب من المسافرين إلى البر الرئيسى الصينى إجراء اختبارات كوفيد-19 ابتداء من اليوم الأربعاء.

وأضافت تشو، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن سواء كان المسافرون قادمين بشكل مباشر من منطقة تايوان الصينية أو يعبرون من خلال تايوان، لن يطلب منهم إجراء اختبارات الحمض النووي أو اختبارات الأجسام المضادة لكوفيد-19 قبل الدخول إلى الصين.

وكانت سلطات الجمارك الصينية،أعلنت أمس الثلاثاء عن إلغاء اشتراطات تقديم نتيجة اختبار الحمض النووي أو نتيجة اختبار المستضد لكوفيد-19، لجميع المسافرين الدوليين القادمين إلى البلاد.

وذكر بيان صادر عن الإدارة العامة للجمارك، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية شينخوا أنه اعتبارا من 30 أغسطس الجاري، لن يحتاج المسافرون إلى الصين، بعد الآن، عند تقديم الإقرار الصحي للجمارك الصينية، إلى الإفصاح عن نتيجة اختبار الحمض النووي أو نتيجة اختبار المستضد لكوفيد-19 والتي تم إجراؤها خلال 48 ساعة.