وأضافت تشو، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن سواء كان المسافرون قادمين بشكل مباشر من منطقة تايوان الصينية أو يعبرون من خلال تايوان، لن يطلب منهم إجراء اختبارات الحمض النووي أو اختبارات الأجسام المضادة لكوفيد-19 قبل الدخول إلى الصين.