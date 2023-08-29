الصين تلغى اشتراطات تقديم نتيجة اختبارات "كوفيد-19" لجميع المسافرين الدوليين

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أعلنت سلطات الجمارك الصينية، اليوم الثلاثاء عن إلغاء اشتراطات تقديم نتيجة اختبار الحمض النووي أو نتيجة اختبار المستضد لكوفيد-19، لجميع المسافرين الدوليين القادمين إلى البلاد.

وذكر بيان صادر عن الإدارة العامة للجمارك، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية شينخوا أنه اعتبارا من 30 أغسطس الجاري، لن يحتاج المسافرون إلى الصين، بعد الآن، عند تقديم الإقرار الصحي للجمارك الصينية، إلى الإفصاح عن نتيجة اختبار الحمض النووي أو نتيجة اختبار المستضد لكوفيد-19 والتي تم إجراؤها خلال 48 ساعة.