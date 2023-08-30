السيطرة على حريق نشب فى ورشة أخشاب بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، صباح اليوم، من السيطرة على حريق نشب بورشة أخشاب بقرية أبو شعبة نطاق مركز بلبيس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا يفيد بنشوب حريق بورشة أخشاب بقرية أبو شعبة نطاق مركز أبوحماد، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على النيران.

وفى سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بالطابق الثانى بمنزل مكون من 3 طوابق بقرية حفنا مركز بلبيس محافظة الشرقية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.