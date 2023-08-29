إصابة سيدتين فى حريق بأحد المنازل بإسنا جنوب الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

أصيب شخصين باختناق، مساء اليوم الثلاثاء، إثر حريق نشب في منزل بمنطقة شارع الضرائب والتأمينات وسط مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، بلاغاً من الأهالي بنشوب حريق في منزل مكون من 4 طوابق، بمنطقة شارع الضرائب والتأمينات وسط مدينة إسنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق لسرعة السيطرة عليه، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتمكنت سيارات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، فيما تمكنت أطقم سيارات الإسعاف التابعة لمرفق الأقصر، من إسعاف كلا من "ايمان.ا.ا" 36 عاماً، و"جهاد م. س" 19 عاماً، مصابتين باختناق من جراء الأدخنة المتصاعدة من الحريق ونقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة بإسنا لتلقي العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.