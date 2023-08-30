اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 أغسطس 2023 04:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يستقبل وفدا من الديمقراطيين والجمهوريين بالكونجرس

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 03:05 م
الرئيس السيسى يستقبل وفدا من الديمقراطيين والجمهوريين بالكونجرس الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفداً موسعاً رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي، يضم السيناتور "ليندساي جراهام" عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور "روبرت مينينديز" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من مسئولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات، الرسمية والبرلمانية والشعبية، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي والدولي المضطرب وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل، طال تأثيرها العديد من دول العالم.
 
الرئيس السيسى يستقبل وفداً رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي (1)
 
الرئيس السيسى يستقبل وفداً رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي (2)
 
الرئيس السيسى يستقبل وفداً رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي (3)

 


السيسي

الرئيس السيسي

العلاقات المصرية الامريكية

الكونجرس الامريكي

عاجل

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة