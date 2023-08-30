أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير أربعة زوارق عسكرية أوكرانية فى البحر الأسود، كانت تحمل على متنها مجموعات من قوات الإنزال.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية فجر اليوم الأربعاء، أن طائرة تابعة لطيران أسطول البحر الأسود قامت بتدمير أربع زوارق عسكرية أوكرانية سريعة في مياه البحر الأسود.
وأضاف البيان أن الزوارق كانت تحمل فرق الإنزال لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية، بعدد يصل إلى 50 فردا.
يذكر أنه في 22 أغسطس الجاري أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير زورقين أوكرانيين في البحر الأسود، أحدهما بالقرب من منشآت لإنتاج الغاز، والثانية شرقي جزيرة زمييني (جزيرة الأفاعي).
وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أن خسائر كييف تجاوزت 400 عسكري على محوري دونيتسك وزابوروجيا، خلال يوم واحد.
وقالت الدفاع الروسية - في بيان أمس الثلاثاء، إن وحدات تجمع (الجنوب) تمكنت - بمساندة ضربات الطيران الهجومي وطيران الجيش على محور دونيتسك - من صد هجوم للواء المشاة رقم 59 التابع للقوات الأوكرانية في محيط بلدة نيفيلسكويه بدونيتسك، وتكبيد "العدو" خسائر على هذا المحور بلغت نحو 340 عسكرياً بين قتيل وجريح، وتدمير ست مركبات قتالية مدرعة و 13 سيارة ومدفعي هاوتزر.
وأضاف البيان أن القوات الروسية تصدت - أيضا - لهجومين من اللواء الأوكراني 46 المحمول جوًا في منطقة بلدة فيربوفويه بمقاطعة زابوروجيا، حيث جرى القضاء على نحو 90 عسكرياً أوكرانياً وتدمير 4 مركبات و3 منظومات مدفعية (إم 777) ومدفع هاوتزر صناعة أميركية ومدفع هاوتزر آخر بريطاني الصنع.
وتابعت الدفاع الروسية :"تصدينا - كذلك - لثلاث هجمات للعدو على محور كراسني ليمان وصفينا نحو 80 عسكرياً أوكرانياً، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بجانب تدمير عربتين مشاة وثلاث عربات مدرعة قتالية وشاحنتين صغيرتين".
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