الحبس سنة مع الشغل لديلر الحشيش فى مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبـة متهم بترويج مخدر الحشيش فى مدينة نصر، بالحبس مـع الشـغل لمـدة سـنة وتغريمـه عشرة ألاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانه سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 1609 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر ثالث، والمقيدة برقم 573 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة، أنه أحرز المتهم جوهرًا مخدرا (الحشيش) بقصد الاتجار، كما أحرز سلاحًا ابيضًا (كتر) بدون مسوغ قانوني.

وشهد مجرى التحريات، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم متوقفًا بالطريق العام محرزًا سلاح أبيض كثر وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد 8 قطع لمادة سمراء اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز الجوهر المخدر بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني.