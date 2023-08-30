التعاون الخليجى: مستمرون فى التواصل مع المنظمات لبناء شراكات استراتيجية

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس مستمرة في تواصلها مع المنظمات الدولية والإقليمية في إطار سعيها لبناء الشراكات الإستراتيجية، التي تخدم مصالح دول المجلس.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء لقاء البديوي اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة بالرياض، بمجموعة ميكتا (MIKTA) التي تتكون من دول : تركيا وإندونيسيا والمكسيك وكوريا الجنوبية وأستراليا، الذي مثلها سفراؤها المعتمدون لدى المملكة.



وناقش البديوي، خلال اللقاء، مع ممثلي المنظمة، عددًا من الموضوعات، أبرزها: بحث علاقات التعاون والحوار بين مجلس التعاون ومجموعة ميكتا (MIKTA).