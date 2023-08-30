اليوم السابع
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الأربعاء، 30 أغسطس 2023 02:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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التعاون الخليجى: مستمرون فى التواصل مع المنظمات لبناء شراكات استراتيجية

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 02:00 ص
التعاون الخليجى: مستمرون فى التواصل مع المنظمات لبناء شراكات استراتيجية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي
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أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس مستمرة في تواصلها مع المنظمات الدولية والإقليمية في إطار سعيها لبناء الشراكات الإستراتيجية، التي تخدم مصالح دول المجلس.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء لقاء البديوي اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة بالرياض، بمجموعة ميكتا (MIKTA) التي تتكون من دول : تركيا وإندونيسيا والمكسيك وكوريا الجنوبية وأستراليا، الذي مثلها سفراؤها المعتمدون لدى المملكة.


وناقش البديوي، خلال اللقاء، مع ممثلي المنظمة، عددًا من الموضوعات، أبرزها: بحث علاقات التعاون والحوار بين مجلس التعاون ومجموعة ميكتا (MIKTA).


مجلس التعاون الخليجي

جاسم محمد البديوي

شراكات



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