اليوم السابع
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الأربعاء، 30 أغسطس 2023 01:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 21 فلسطينيًا من الضفة الغربية المحتلة

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 12:00 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 21 فلسطينيًا من الضفة الغربية المحتلة شرطة الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 21 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين من بلدة "العيساوية" شمال شرق مدينة القدس المحتلة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، فيما قامت باعتقال 7 آخرين بينهم مسؤول في هيئة مكافحة الجدار والاستيطان في محافظة "قلقيلية" الواقعة شمال غرب الضفة. 

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات محافظة رام الله بوسط الضفة واعتقلت فلسطينيا ونجله، فيما قامت باعتقال اثنين من محافظة "الخليل" الواقعة جنوبا. 

وأوضحت المصادر أنه جرى اعتقال شاب من محافظة "طولكرم" شمال غرب الضفة، وشابين شقيقين من مخيم "عقبة جبر" في أريحا شرق الضفة الغربية. 

 


فلسطين

اسرائيل

الاحتلال الاسرائيلى

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