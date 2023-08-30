اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 أغسطس 2023 11:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى: الأحداث فى الجابون يمكن أن تزيد من عدم الاستقرار بالمنطقة

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 10:33 ص
الاتحاد الأوروبى: الأحداث فى الجابون يمكن أن تزيد من عدم الاستقرار بالمنطقة جوزيب بوريل
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال منسق السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" اليوم الأربعاء، إن وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون الوضع في الجابون، مشيرا إلى أنه إذا تأكد حدوث انقلاب فسيؤدي ذلك إلى زيادة عدم الاستقرار في المنطقة.
 
وأضاف بوريل -في تصريحات خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في مدينة "توليدو" الإسبانية نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أنه "إذا تأكد ذلك، فهو انقلاب عسكري آخر يزيد من عدم الاستقرار في المنطقة بأكملها".
 
في سياق متصل، أعلنت شركة "إيراميت" الفرنسية للتعدين تعليق كافة عملياتها في الجابون وذلك بعد أن أعلن عسكريون في الجابون إلغاء نتائج الانتخابات وحل الدستور والسيطرة على السلطة.
 
وقال متحدث باسم الشركة إنه "اعتبارًا من هذا الصباح، تم إغلاق جميع عمليات كوميلوج وسيتراج وتم تعليق حركة السكك الحديدية في البلاد".
 
وكان عسكريون في الجابون قد أعلنوا في وقت سابق اليوم إغلاق حدود البلاد لحين إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة وذلك عقب الإعلان عن فوز الرئيس "علي بونجو" بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

الاتحاد الاوروبى

الجابون

جوزيب بوريل

انتخابات الجابون



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة