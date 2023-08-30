إنشاء مكتب صحة بالسنبلاوين وتجهيز معارض أهلا مدارس فى الدقهلية

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية برئاسة المحافظ الدكتور أيمن مختار، على إنشاء مكتبى صحة بمدينة السنبلاوين على قطعتى أرض أملاك دولة، الأول على مساحة 600 متر مربع بحى الطيارة والثانى على مساحة 600 متر مربع بحى الحوال.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن المجلس التنفيذي وافق أيضا على ضم الوحدتين السكنيتين 6، 7 بعمارة رقم 2 بمساكن الوحدة المحلية ببدواى لصالح الشهر العقارى مع تحمل الشهر العقارى سداد القيمة الإيجارية المقررة وسداد تكاليف استهلاك المرافق، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض املاك دولة بحوض التل رقم 7 زمام كفر الامير بمركز تمى الامديد على مساحة 228 متر مربع لإنشاء مقر لجمعية منديس الخيرية بتمى الأمديد، كما تم خلال الاجتماع اقرار واعتماد مؤشرات الاداء القابلة للقياس لتقييم اداء الوحدات المحلية فيما يخص منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف والنهوض بالمنظومة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بهدف تعزيز ورفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من قطاع النظافة على مستوى المحافظة.

ووجه محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين والغرفة التجارية وسرعة الانتهاء من تجهيز معارض اهلا مدارس بمختلف المراكز والمدن والاحياء لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

وايضا وجه "مختار " لوكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالتصدى بكل حسم للتعدى على الأراضى الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لأن الزراعة هى الثروة الحقيقية لمصر وهى اللبنة الأساسية فى الاقتصاد المصرى، كما وجه " المحافظ " لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لمتابعة أى تغيرات جديده أو مخالفات وإزالتها فى المهد، لمنع البناء المخالف سواء على الأراضى الزراعية أو املاك الدولة أو مخالفة قيود الارتفاع أو البناء بدون ترخيص.

كما وجه المحافظ بتكثيف العمل فى ملف تقنين املاك الدولة وملف التصالح على مخالفات البناء وسرعة الانتهاء منهم لخدمة المواطنين وتسليم عقود التقنين ونماذج التصالح حفاظا على أموال الدولة وتعظيم مواردها.

وكلف محافظ الدقهلية، مدير إدارة الحملة الميكانيكية بالمحافظة ورئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصوره بوضع خطة متكاملة لاستمرار اعمال الحملات المكبرة لرفع المخلفات البلدية والصلبة ونواتج التطهير لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، حتى تصبح المحافظة خالية تماماً من تجمعات القمامة ونواتج التطهير التاريخية.