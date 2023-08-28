اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يوجه بتجهيز معارض أهلا مدارس بالمحافظة

الإثنين، 28 أغسطس 2023 07:50 م
محافظ الدقهلية يوجه بتجهيز معارض أهلا مدارس بالمحافظة اجتماع محافظ الدقهلية بالجهاز التنفيذى
الدقهلية - محمد الحبشي

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عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، إجتماعا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك لمناقشة عدد من الملفات لتذليل العقبات وحل كل المشاكل التي تواجه العمل بها.
 
جاء ذلك بحضور السيد دايرة، وكيل وزارة التموين، والمحاسب باسم الشريف، مدير عام مكتب المحافظ، والمهندسة ريهام عبدالشافي، مدير المكتب الفني للمحافظ، ولطيفة محمود، مدير منظومة تقنين أملاك الدولة بالمحافظة.
 
وأكد المحافظ أن المتابعة المستمرة هي أساس النجاح وحل كل المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل، وذلك لأن العمل بدون متابعة سيؤدي حتما إلى قصور في الأداء وعدم تحقيق النتيجة المطلوبة، وربما يؤدي إلى الفشل.
 
ووجه مختار بسرعة الإنتهاء من جميع طلبات المواطنين المتقدمين للحصول علي تراخيص لتنفيذ مشروعات من خلال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق الكامل مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنهاء هذه الطلبات، كما وجه بالبدء الفوري في تجهيز معارض أهلا مدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، من خلال التنسيق مع وكيل وزارة التموين والغرفة التجارية
 
وشدد محافظ الدقهلية على سرعة الانتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة، وتكثيف العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء، وسرعة الانتهاء منهم لخدمة المواطنين، من خلال التنسيق الكامل مع مدير المكتب الفني بالمحافظة ومدير منظومة تقنين أملاك الدولة بالمحافظة.
 
وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتصدي بكل حسم للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإزالة في المهد، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.
 
وأشار مختار إلى أن الدولة تولي ملف تقنين أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية أهمية كبيرة، لأن هذه الملفات لها أهمية بالغة من خلال حل مشاكل المواطنين وفرض هيبة الدولة.
 
وإستكمل المحافظ قائلا: إننا نعمل جميعا كلا في موقعه من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين، وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم في كل القطاعات الخدمية المختلفة.
 
 
 
 
 
 

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