اليوم السابع
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إطلاق قافلة دعوية مشتركة بين "الأوقاف والأزهر والإفتاء" بشمال سيناء الجمعة

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 01:00 ص
إطلاق قافلة دعوية مشتركة بين "الأوقاف والأزهر والإفتاء" بشمال سيناء الجمعة الأوقاف والأزهر الشريف
كتبت – لؤي علي

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في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وبرعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة شمال سيناء يوم الجمعة القادمة (16 صفر 1445هـ)، الموافق (1/ 9/ 2023م).

تضم القافلة اثنى عشر عالمًا: خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تحدث عن نفسه"، مع إقامة عدة ندوات بعنوان: حق الوطن، وذلك على النحو التالي:

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قافلة دعوية

وزارة الأوقاف

الأوقاف

دار الإفتاء المصرية

الازهر



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