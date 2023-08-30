إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال من أسرة واحدة، بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى الغربى بدائرة محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي قرب مدخل أبو صير بدائرة محافظة الفيوم، ووجود مصابين.

إصابة 5 أشخاص في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، زوجين وأبنائهما ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهم.

وتم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.