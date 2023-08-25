رئيس جامعة سوهاج يتابع مصابى وفد جامعة المنصورة ويؤكد استقرار حالاتهم الصحية

تابع الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، اليوم الحالة الصحية لوفد جامعة المنصورة، والذى تعرض بالأمس لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم شرقى سوهاج، وذلك بالمستشفى الجامعى الجديد، يرافقه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفى هريدى مدير المستشفى الجامعى الجديد.

وخلال جولته اطمأن رئيس الجامعة على الحالات المصابة وتقديم الخدمة الطبية والعناية التمريضية الكاملة لهما، مقدماً شكره للأطباء وجميع المسئولين بالمستشفى لمتابعتهم المستمرة للحالات، والذى نتج عنه تحسن حالة المصابين الصحية، متمنياً أن يمن الله عليه بالسلامة والشفاء العاجل.

واستعرض النعمانى فى اتصال هاتفى مع رئيس جامعة المنصورة تطورات الحالة الصحية للمصابين، حيث ثمن رئيس جامعة المنصورة جهود الدكتور حسان النعمانى واهتمامه البالغ والإنسانى منذ وصول مصابى الحادث للمستشفى الجامعى.

جدير بالذكر أنه تم عمل اللازم للمصابين وتوفير إسعاف لنقلهم إلى محافظة المنصورة مساء اليوم.