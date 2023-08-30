إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص بتروسيكل فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل، بطريق مصر أسيوط الزراعى فى البدرشين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بوقوع حادث مرورى بطريق مصر أسيوط الزراعى فى البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بتروسيكل، مما أدى لإصابة 5 أشخاص، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، واستجوب رجال المباحث سائق السيارة الميكروباص، لكشف ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.