إزالة التعديات والأكشاك العشوائية فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

تواصل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان ، جهودها لإزالة التعديات على أراضى الدولة، مع رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة العامة، والقضاء على العشوائية فى الشوارع والميادين الرئيسية والداخلية،بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

فى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بشن حملة مكبرة استهدفت رفع الإعلانات المخالفة بنطاق حى غرب، وذلك بمناطق وشوارع أبطال التحرير والبركة والشارع الجديد، وأسفرت الحملة عن إزالة 9 يافطات إعلانية مخالفة، وسط مشاركة لنائب رئيس حى غرب وإدارة الإعلانات بالوحدة المحلية بالتنسيق مع شرطة المرافق، وبإشراف من نائب رئيس المدينة، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية بإزالة الإشغالات داخل موقف سيارات السيل، وكذا التصدى لظاهرة إقامة الأكشاك بصورة عشوائية، والتى تم وضعها على سور السكة الحديد بطريق السماد بحى شرق، وبمعاونة قسم شرطة ثانى، وبإشراف من نائب رئيس المدينة.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برفع وفتح شارع الشوادر حيث تم رفع مجموعة من البراويز بعرض 6 أمتار لـ 35 محلا، والتى سبق وتم الاستيلاء على الشارع والطريق العام منذ سنوات ، وذلك بمعرفة العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات والمركبات، وتم العودة إلى الوضع الطبيعى تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف وتركيب البلدورات، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتنفيذ حملة مكبرة إستهدفت إزالة لـ 10 حالات إشغال كانت تعيق الطريق العام بالتعاون مع شرطة المرافق، وتم التحفظ على المضبوطات بالوحدة المحلية ، وبمشاركة رؤساء أحياء شرق وغرب وفنى التنظيم ، بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية فى المهد على قطعة أرض زراعية على مساحة 175 م2 بحوض الزلقوم بمنطقة الشيخ تاج عبارة عن بناء بالطوب والأسمنت ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى.

من ناحية أخرى كان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالمتابعة الميدانية للتشغيل التجريبى للمنظومة من داخل الوحدة الصحية بالخزان غرب ، وعدد آخر من الوحدات والمراكز الطبية ضمن 76 مركزا طبيا ووحدة صحية من إجمالي 112 وحدة صحية، وأيضاً تشغيل 4 مستشفيات وهى المسلة للحميات والرمد وحورس بإدفو والصداقة الجديدة ومعهد الأورام من بين 11 مستشفى مستهدف إنشاؤها وتطويرها وتشغيلها بنهاية العام الحالي.

حيث تجري الإستعدادات الجارية للبدء فى التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان ، والتى تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقد رافق محافظ أسوان فى جولته الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان ، فيما إستمع محافظ أسوان، لشرح من الدكتورة أمال حسن مدير الوحدة الصحية بالخزان غرب، ومسئولى باقى الوحدات الصحية عن آلية ومنظومة العمل، والتي شملت إنهاء 92 % من أعمال التسجيل لمواطنى المحافظة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة من إجمالى 1.6 مليون نسمة.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في" تصريحات صحفية" على أن هناك متابعة مستمرة لتشغيل المنظومة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وسط تنسيق متواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، والدكتور محمد معيط وزير المالية لتحقيق التكامل الجاد والفعال فيما يتعلق بالمنظومة الجديدة.

وقد اطمأن محافظ أسوان، على مستوى تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية للمواطنين الذين تصادف ترددهم أثناء جولته الميدانية، معربين عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى على الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية سواء لهم أو لأبنائهم مما ساهم فى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، بالإضافة إلى أعباء التنقل للحصول على الخدمات بالكفاءة والجودة المطلوبة.