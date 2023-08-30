إجراء 7135 عملية عيون وتسليم 4020 نظارة طبية لغير القادرين فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج خلال الأيام الماضية -برعاية مديرية التضامن الاجتماعي وتكليلا لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي- إجراء جمعية الأورمان بمحافظة سوهاج، الكشف الطبي على 49 ألف مريض وتم إجراء 7135 عملية جراحية تنوعت ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، وتسليم 4020 نظارة طبية، مع صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج بالمجان، وذلك على مدار الاعوام السابقة.

ومن جانبه أكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للدولة للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

وشدد بجهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في دعم غير القادرين بقري ونجوع ومراكز محافظة سوهاج، موضحا أن ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، إن الأورمان تقوم بتوقيع الكشف الطبي وإجراء عمليات العيون في جميع مراكز المحافظة، وأن الجمعية تستكمل تنفيذ مستهدفها الشهري في محافظة سوهاج بالقرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفي أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.

وأشار شعبان إلى أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجا في جميع مراكز المحافظة، وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.

يذكر أن الجمعية نجحت وحتى الآن بإجراء 215 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون ، وتسليم 130,000 نظارة طبية لغير القادرين .