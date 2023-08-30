تعيين الدكتور أحمد عبدالكريم وكيلا لمديرية الصحة فى محافظة سوهاج

أصدرت وزارة الصحة والسكان القرار الوزارى رقم 338 لسنة 2023 بشأن ندب الطبيب أحمد عبدالكريم أحمد سلام أخصائى أول الطب البشرى بالهيئة العامة للتأمين الصحى فرع سوهاج للعمل وكيلا لمديرية الصحة بسوهاج وذلك لمدة 3 أشهر أو لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية لشغل الوظيفة.

وشمل القرار أيضا أنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القار ويعمل به من تاريخ صدوره ويلقى كل قرار يخالف أحكامه وقد تضمن القار أنه بعد الإطلاع على نظام الإدارة المحلية الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها وللعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان وعلى محضر مجلس اجتماع لجنة التقييم لشاغلى وظائف مديرى ووكلاء المديريات عن طريق الندب تقرر ندب الطبيب أحمد عبدالكريم أحمد سلام أخصائى أول الطب البشرى بالهيئة العامة للتأمين الصحى فرع سوهاج للعمل وكيلا لمديرية الصحة بسوهاج وذلك لمدة 3 أشهر أو لحين الإتهاء من الإجراءات القانونية لشغل الوظيفة.