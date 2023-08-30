إجراءات الوقاية من حوادث السيارات على الطرق الساحلية خلال رحلات المصايف

وضعت الإدارة العامة للمرور مجموعة من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث المرورية خلال رحلات المواطنين والمصطفين عبر الطرق الساحلية، خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت الوصايا ما يلى:
- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.
- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.
- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.
- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.
- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.
- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.
- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.
- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.
- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.
إنفو جراف
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