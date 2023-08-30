أعراض التهاب المفاصل وطرق طبيعية للوقاية والعلاج

كتبت نهير عبد النبى

أعراض التهاب المفاصل التهاب المفاصل هو مصطلح عام يشير إلى التهاب وتورم المفاصل والأنسجة الرخوة التي تحيط بها، و يحدث عندما يبدأ الغضروف أو النسيج "المبطن" حول مفاصلك في التآكل بمرور الوقت ، تسبب هذه الحالة الألم ، وتحد من نطاق حركتك، وقد تسبب أيضًا تشوهًا في المفاصل .

وحسب ما ذكره موقع webmd فإن أعراض التهاب المفاصل هى :

-ألم في المفاصل ، خفيف ومؤلم في البداية ، ثم يتطور إلى ألم حاد

-فقدان الحركة

- تنتفخ المفاصل وتتحول إلى اللون الأحمر وتكون طرية

- التخلص من الأنسجة الرخوة

- ضعف في مفصل واحد أو أكثر



-علاجات التهاب المفاصل عندما تحاول السيطرة على آلام التهاب المفاصل، انتبه إلى الأنشطة اليومية ولاحظ كيف تؤثر على مفاصلك.



نصائح عامة حول أسلوب الحياة والحركة :

- التمرين اليومي يشجع المفاصل على الحركة. اسأل طبيبك عن أنشطة الإطالة لتحسين نطاق حركتك.

- اجلس بشكل مستقيم .

-ابحث عن توازن بين الراحة البناءة والنشاط. من السهل المبالغة في ذلك ، مما قد يؤدي إلى المزيد من تلف المفاصل وآلامها.

-اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا وحافظ على وزنك لتقليل الضغط الزائد والضغط على مفاصلك.

-الاقلاع عن التدخين، يضع التدخين ضغطًا إضافيًا على الأنسجة الضامة ويؤدي إلى ألم إضافي في المفاصل.

علاجات طبيعية

يمكن أن يجعلك التهاب المفاصل تشعر بالتيبس والألم يمكن أن يساعد تناول الأدوية ، ولكن هناك علاجات طبيعية مصممة لتقليل الألم وزيادة الحركة.

-الوخز بالإبر: شكل قديم من أشكال الطب الصيني يتضمن إدخال إبر دقيقة في الجلد لتحفيز نقاط ضغط معينة يساعد الوخز بالإبر على تحفيز النسيج الضام وتحسين تدفق الدم وتنشيط مسكنات الألم الطبيعية في الجسم.

-التدليك: يمكن أن يؤدي التلاعب بالعضلات بضغط لطيف أو متوسط إلى تقليل الألم وزيادة نطاق الحركة. التوقيت مهم - إذا كنت تعاني من اشتعال شديد بشكل خاص ، فقد ترغب في تجنب وضع ضغط إضافي على التهاب المفاصل.

-اليوجا: تمرين للعقل والجسم يجمع بين الحركة والتنفس العميق والتأمل ثبت أن اليوجا تقلل التوتر وتخلق شعورًا بالاسترخاء وتقلل من آلام المفاصل وتيبسها.